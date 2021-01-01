الدفاع الروسية تكشف عن النشاط الاستخباراتي قرب حدود بلادها عام 2020

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن نحو 2.9 ألف طائرة مقاتلة وأكثر من 1.1 ألف طائرة استطلاع كانت تقترب من حدود روسيا عام 2020.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الروسية ، اليوم الجمعة: "أثناء أداء الواجب القتالي في الدفاع الجوي، اكتشفت القوات التقنية الراديوية التابعة للقوات الجوية الفضائية، العام الماضي، حوالي 2900 طائرة مقاتلة وأكثر من 1100 طائرة استطلاع، عند اقترابها من الحدود الروسية".

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 6 آلاف فرد عسكري يقومون كل يوم بمهام قتالية كجزء من القوات العاملة في القوات التقنية اللاسلكية.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، بأن السفن الحربية التابعة للناتو دخلت البحر الأسود وبحر البلطيق وبارنتس عدة مرات، وزاد نشاط الطيران الاستراتيجي الأمريكي بالقرب من الحدود الروسية.

وأشار إلى أن روسيا اقترحت أيضا تقليص النشاط العسكري للجانبين (الناتو والطيران الأمريكي) على طول خط التماس المباشر، وهذا "على أساس المعاملة بالمثل والشفافية القصوى".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في 20 مارس/ آذار الماضي، أن دول حلف الناتو تعزز وجودها العسكري بالقرب من حدود روسيا في الاتجاه الجنوبي الغربي الاستراتيجي، حيث زادت من كثافة الاستطلاع الجوي على حدود روسيا بنسبة 20 بالمئة، وكذلك من عدد التحليق الاستطلاعي.

ووفقا له، فإن الاستطلاع الجوي ازداد بـ20 بالمئة. ومنذ بداية العام، قامت طائرات حلف الناتو بتنفيذ أكثر من 80 رحلة استطلاعية على طول حدود روسيا.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف. كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.