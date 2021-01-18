لافروف: لدي أجسام مضادة لـ"كوفيد-19" بسبب الإصابة بالمرض من قبل

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه أصيب بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 بصورة خفيفة من قبل. ولذلك، فإن لديه أجسام مضادة، مشيرا إلى أنه سيتشاور مع الأطباء بشأن ما إذا كان في حاجة للتطعيم ضد الفيروس أم لا.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي: "لقد أصبت بفيروس كورونا بصورة خفيفة، ولذلك فإن لدي أجساما مضادة، لكنني سمعت أن المتخصصين ينصحون بالحصول على اللقاح ، حتى لأولئك الذين أصيبوا بالفيروس... سمعت بشأن ذلك بالأمس وسأتشاور مع الأطباء".

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، في عزل ذاتي بسبب مخالطته لأحد المصابين بفيروس "كوفيد-19".

وجاء في بيان الوزارة: "سيكون سيرغي لافروف في عزل ذاتي بسبب مخالطته لأحد المصابين بفيروس "كوفيد- 19".

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في وقت سابق، أن نحو 40 موظفا في الخارجية الروسية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وأسفرت الإصابة عن وفاة شخص واحد فقط.