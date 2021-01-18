روسيا... بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا

بدأت وزارة الصحة الروسية حملة التطعيم الجماعي للسكان ضد عدوى فيروس كورونا، وبالتحديد من مدينة كوليما.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في تصريحات أدلت بها لقناة "روسيا 24"، إلى أن التطعيم الجماعي للروس ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني القادم.

وتوقعت غوليكوفا أن يتم تضمين عملية التطعيم الشامل ضمن برنامج الدواء الذي طوره مركز "تشوماكوف" الروسي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل نحتاج للانتقال إلى التطعيم الشامل لجميع السكان ضد فيروس كورونا وأنه يجب إعداد البنية التحتية المناسبة لذلك.

وبدورها، أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، أنا بوبوفا، أن روسيا تستطيع تطعيم 60% من المواطنين خلال عام واحد، الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا.

ووافقت وزارة الصحة الروسية على إمكانية التطعيم ضد "كوفيد-19" بلقاح "سبوتنيك V" للمواطنين الأكبر سناً".

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غامالي" تم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في آب/ أغسطس الماضي، وكان مخصصا لتلقيح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية.