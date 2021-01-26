إجراء أكثر من 100 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا في روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء أكثر من مئة مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، وتم إجراء 292 ألف اختبار خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "تم إجراء أكثر من 100 مليون اختبار للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد في روسيا. ولا يزال 648799 شخصاً تحت الإشراف الطبي".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا، أن استقرار وضع انتشار فيروس كورونا في روسيا يجعل من الممكن إزالة القيود المفروضة بشكل مدروس وبعناية.

وبدأت حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا في روسيا بشهر ديسمبر/ كانون الأول، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.