الكرملين: المحادثة الهاتفية بين بوتين وبايدن تمت بمبادرة روسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، تمت بمبادرة روسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "بالأمس كما تعلمون كانت هناك محادثة هاتفية بين الرئيس بوتين والرئيس بايدن . كانت هذه مبادرة من الجانب الروسي. عرضنا إجراء هذه المحادثات بشكل عام للتهنئة مرة أخرى، وهو ما فعله الرئيس بوتين، لزميله الأميركي، مع بداية عمله كرئيس لأمريكا".

وأضاف بيسكوف: "وكذلك لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا، وأهمها التصديق على اتفاقية تمديد معاهدة ستارت، وبشكل عام، قرار تمديد معاهدة ستارت لمدة خمس سنوات. أنهى الخبراء عملهم، وفي الواقع أكد رئيسا الدولتين التوصل لهذا الاتفاق".

وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، نظيره الأمريكي، جو بايدن، بانتخابه رئيسا لأمريكا، وناقش الرئيسان القضايا الملحة بين البلدين.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات، مشيراً إلى أن روسيا تعمل بنشاط على تعزيز الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأمن السيبراني.