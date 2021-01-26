بوتين وبايدن يشيدان بتبادل المذكرات لتمديد "ستارت – 3"

أفادت الخدمة الصحيفة التابعة للكرملين، اليوم الثلاثاء: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، حيث أعرب الرئيسان عن ارتياحهما فيما يتعلق بتبادل المذكرات الدبلوماسية الذي حصل اليوم للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".

هذا، وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتصالات نشطة تجري بين موسكو وواشنطن من أجل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3"، مشيرا إلى أن تمديد المعاهدة يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة والعالم أجمع.