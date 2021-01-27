مدفيديف: تمديد معاهدة "ستارت -3" قد يمهد لاتفاقيات جديدة في مجال الأمن الاستراتيجي

اعتبر نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن تمديد معاهدة "ستارت -3" قد يمهد لاتفاقيات جديدة في مجال الأمن الاستراتيجي.

موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على صفحته الشخصية في برنامج التواصل الاجتماعي الروسي "vk"، إن "تمديد ستارت -3 يعطينا تفاؤلا حذرا لاعتبار أن الوثيقة ستستخدم كأساس لاتفاقيات جديدة في مجال الأمن الاستراتيجي"، موضحا أن مسألة الأمن الاستراتيجي "أحد المجالات القليلة للعلاقات الروسية الأمريكية التي تتواجد فيها امكانية حقيقية للتعاون البناء".

وأضاف: "اتفقت روسيا والولايات المتحدة على تمديد ستارت 3 لمدة خمس سنوات دون شروط مسبقة. اعتبر هذا إنجازًا مهمًا للغاية للعلاقات الروسية الأمريكية، التي تمر بأوقات عصيبة اليوم".

واعتبر مدفيديف أنه "عندما وقع الرئيس باراك أوباما وأنا على هذه الوثيقة في أبريل عام 2010، أدركنا أنها تلبي بشكل كامل المصالح الأمنية لبلدينا والمجتمع الدولي بأسره".

ودعا مدفيديف "لمواصلة هذا الحوار البناء الذي تعتمد عليه سلامة البشرية جمعاء".