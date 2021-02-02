مارين لوبان تنصح باريس بالتخلي عن "معاداة روسيا" والاستفادة منها

دعت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، مارين لوبان، إلى التعامل بشكل ذكي مع روسيا وخصوصا بشأن اللقاح الذي تنتجه "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

باريس- سبوتنيك. وكتبت لوبان في تغريدة، إنها ترى أن لقاح "سبوتنيك V" ربما يكون رادعا ضد الوباء "بفضل فاعليته"، داعية إلى العمل "بذكاء مع روسيا والتخلي عن الأيديولوجيا المعادية لها والتي ستؤدي إلى حرمان الفرنسيين من اللقاح".

أكدت الحكومة الفرنسية بالأمس أنها مستعدة لشراء أي لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد بما في ذلك اللقاح الروسي، في وقت تكافح فيه البلاد لتجنب فرض إغلاق كامل على خلفية تفشي الوباء.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أمس الاثنين، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنفو":

فرنسا مستعدة لشراء أي لقاح فعّال ضد كوفيد حتى ولو كان روسيا.

وتابع أن الحكومة "فعلت كل ما بوسعها لتجنب الإغلاق العام"، مضيفا أن "التراجع في أعداد الإصابات يبرهن على أن حظر التجوال الحالي ترك أثرا".

أعلنت الحكومة الفرنسية، خلافا لجميع التوقعات، عن تشديد الإجراءات الصحية بدلا من فرض حجر صحي شامل كما كان منتظرا، على خلفية تفشي فيروس كورونا. وبدأت فرنسا بتنفيذ حظر سفر على جميع الوافدين من خارج دول الاتحاد الأوروبي منتصف ليل أمس الأحد.

وبدأت فرنسا عملية التطعيم في الـ27 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي بلقاح "فايزر". بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا نحو 3.2 مليون شخص، وأودت مضاعفات الإصابة بحياة أكثر من 76 ألفا منهم.