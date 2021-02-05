روسيا تبدأ اختبار محرك آمن لطائرات المستقبل

وصرح مسؤول إعلامي في مؤسسة الأبحاث الواعدة لـ"سبوتنيك" أن أعمال اختبار المحرك الكهربائي، وهو محرك مخصص للاستخدام في الطائرات، انطلقت في 5 فبراير/شباط في مدينة نوفوسيبيرسك.

وصرح مسؤول إعلامي في مؤسسة الأبحاث الواعدة لـ"سبوتنيك" أن أعمال اختبار المحرك الكهربائي، وهو محرك مخصص للاستخدام في الطائرات، انطلقت في 5 فبراير/شباط في مدينة نوفوسيبيرسك.

ويخضع المحرك الذي تبلغ قوته 500 كيلووات، للاختبارات على متن طائرة "ياك-40".

ولفت مدير عام معهد أبحاث صناعة محركات الطائرات، ميخائيل غوردين، في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أنهم سيتوصلون من خلال اختبار المحرك الذي وُضع في طائرة "ياك-40" إلى معرفة قدراته بدقة عالية.

وصُنع هذا المحرك في سياق البحث عن بديل آمن بيئيًا للمحرك النفاث، وهو محرك عالي الفعالية ولكن له سلبيات فيما يخص سلامة البيئة ومستوى الضجيج.

ويخلو المحرك من الناحية الكهربائية من السلبيات، ولكنه لا يجاري المحرك النفاث في القوة، ولهذا تقل حمولة الطائرة التي تستخدم المحرك الكهربائي عن حمولة الطائرات التي تستخدم المحركات النفاثة وهو ما يجعل استخدام المحركات الكهربائية في الطائرات أمرا غير مجد من الناحية الاقتصادية.

وأوجد العلماء حلا لهذه المشكلة من خلال استخدام المواد الخاصة لصنع المحرك الكهربائي. ولأن هذه المواد لا تعيق التيار الكهربائي فإن قوة المحرك تزداد.