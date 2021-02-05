روسيا تعلن دبلوماسيين أوروبيين أشخاصا غير مرغوب فيهم بسبب مشاركتهم في تظاهرات غير مرخصة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن دبلوماسيي السويد وبولندا وألمانيا الذين شاركوا في تظاهرات غير مرخصة أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم مغادرة الأراضي الروسية في أقرب وقت.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، المنشور على موقعها: "تم استدعاء سفير مملكة السويد، والقائم بأعمال جمهورية بولندا ومبعوث سفارة ألمانيا. تم تقديم احتجاج للدبلوماسيين على خلفية مشاركة موظفين دبلوماسيين بالقنصلية العامة للملكة السويد، وجمهورية بولندا في سان بطرسبرغ، وسفارة ألمانيا في موسكو في فعاليات غير مرخصة يوم 23 كانون الثاني/يناير 2021".

وأشارت الخارجية الروسية أنه تم اعتبار الدبلوماسيين الذين شاركوا في الأعمال غير القانونية أشخاصًا غير مرغوب فيهم. وشددت على أنهم "تلقوا أوامر بمغادرة أراضي الاتحاد الروسي في المستقبل القريب".

وفي يناير الماضي، اعتقلت عناصر من ​الشرطة الروسية​ بعض أنصار المعارض الروسي ​أليكسي نافالني​ في وسط العاصمة الروسية موسكو بسبب قيامهم بتجمعات غير مصرح بها قانونا وتخل بالنظام العام.

وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن السلطات الروسية طالبت المحتجين بالتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الأقنعة والقفازات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن "التحركات غير قانونية وسيتم اعتقال كل من يخل بالقانون".