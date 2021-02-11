ريابكوف: استعادة معاهدة التخلص من الصواريخ بالشكل الذي كانت عليه غير ممكن

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن استعادة معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في شكلها السابق غير ممكن.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي في الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا": "باختصار، لا أعتقد أن هناك احتمالات لاستعادة معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بالشكل الذي كانت عليه لمدة ثلاثة عقود سابقة".

وتابع ريابكوف، إن موسكو وواشنطن بدأتا إجراءات تنسيق جدول التفتيش والمشاورات في إطار معاهدة "ستارت-3"، التي تم تمديدها أخيرا.

وأضاف ريابكوف: "فيما يتعلق بعمليات التفتيش، نحتاج إلى استئنافها، ونحن نقوم بذلك الآن، وقد بدأت الهيئات المعنية الإجراءات المطلوبة لذلك".

في الوقت نفسه، أشار ريابكوف إلى أنه ليس من المعلوم بعد موعد عقد اجتماع جلسة اللجنة الروسية الأمريكية المشتركة بشان معاهدة "ستارت-3"، فقد بدأ الطرفان التنسيق. ووفقا له، فإنه يتعين على الطرفين تحديد الموعد وأجندة عمل اللقاء المزمع.

وتبادلت روسيا والولايات المتحدة، في 3 شباط/ فبراير، المذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لتمديد "ستارت 3".

جدير بالذكر أن المعاهدة تم تمديدها دون تغييرات وإضافات، ولمدة خمس سنوات، حتى 5 شباط/ فبراير 2026.