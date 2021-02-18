6 آلاف شخص يشاركون في التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت" بينهم روس وإماراتيون

أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، أن ستة آلاف شخص سيشاركون في المرحلة الرئيسية من التجارب السريرية الدولية للقاح "سبوتنيك لايت"، موضحا أن المشاركين هم ثلاثة آلاف شخص من روسيا ومثلهم من الإمارات العربية المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. وكتب سوبيانين في مدونته على الإنترنت: "المرحلة الرئيسية من التجارب السريرية الدولية ستضم ستة آلاف شخص: ثلاثة آلاف من روسيا ومثلهم من الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف سوبيانين أن "كل من حصل على لقاح "سبوتنيك لايت" خلال مراحل الاختبار الأولى، تطورت لديه مناعة ضد كوفيد-19."

وأقرت الصحة الروسية، يوم أمس الأربعاء، الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت".

وبحسب سجل الموافقات الذي تم إصداره اليوم، فإن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية يجب أن تنتهي في 28 كانون الثاني/ يناير عام 2022.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن حساب "سبوتنيك V" عبر "تويتر"، عن موعد إطلاق لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الثالث "الأحادي الجرعة" ضد فيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن تطوير لقاح "سبوتنيك لايت" المطور من قبل مركز "غامالي" للأوبئة.

وفي ذلك قال مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة "غامالي"، ألكسندر غونيزبرغ:

"إن اللقاح الجديد، الذي تحدث عنه الرئيس، يجعل من الممكن تقديم حل وسط معين: "سبوتنيك لايت" سيعطي مناعة أقل على المدى الطويل من "سبوتنيك V"، ولكن بفضله، سيكون من الممكن إسقاط ذروة الحالات المصابة وتقليل الوفيات".