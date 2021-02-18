الكرملين: الإنتاج المشترك للقاحات الروسية المضادة لـ"كورونا" في الخارج سيبدأ قريبا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الإنتاج المشترك للقاحات الروسية المضادة لفيروس "كورونا" في الخارج، سيبدأ خلال الأيام القادمة.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، في رده على سؤال لماذا تبيع روسيا ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V " في الخارج، ولكن في نفس الوقت، التطعيم داخل البلاد بطيء نوعا ما.

وأجاب بيسكوف: "إنه بالنسبة للطلب على اللقاح الروسي في الخارج، فهو مرتفع للغاية لدرجة أنه يتجاوز الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، ولهذا يجري العمل النشط الآن لإطلاقه".

وأضاف بيسكوف: "في الأيام القليلة المقبلة سيبدأ إنتاج اللقاح الروسي في عدد من البلدان الأجنبية، وسيغطي الإنتاج احتياجات هذه الدول، ويعمل إنتاجنا المحلي للسوق المحلي".

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، في شهر أغسطس/آب الماضي، الذي أطلق عليه "سبوتنيك V" نسبة إلى أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في 1957، والذي طوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وهو أحد أفضل اللقاحات في العالم، وأثبت فعاليته بأكثر من 92%، وساهم في تضاؤل أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" في روسيا منذ أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ووقعت روسيا شراكات مع الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية وساهمت الهند بإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V ".

كما تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V " في عدد كبير من الدول حول العالم، هي: بيلاروس، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، هنغاريا، الإمارات العربية المتحدة، إيران، جمهورية غينيا، تونس، أرمينيا، المكسيك، نيكاراغوا، (كيان البوسنة والهرسك)، لبنان، ميانمار، باكستان، منغوليا، البحرين، الجبل الأسود، سانت فنسنت، جزر غرينادين، كازاخستان، أوزبكستان والغابون.