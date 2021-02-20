محكمة موسكو تؤكد قانونية استبدال حكم نافالني مع وقف التنفيذ بحكم حقيقي

وجدت محكمة مدينة موسكو، اليوم السبت، أنه من القانوني استبدال الحكم الصادر بحق أليكسي نافالني مع وقف التنفيذ بحكم حقيقي في قضية "إيف روشيه".

في الوقت نفسه، أخذت المحكمة في الاعتبار حقيقة أن نافالني كان قيد الإقامة الجبرية لمدة شهر ونصف، من 30 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2014 إلى 17 فبراير/ شباط من عام 2015. بالإضافة إلى هذا الوقت قضى نافالني مدة شهر في السجن الفيدرالي في موسكو، وبذلك سيتعين عليه قضاء حوالي عامين وثمانية أشهر في السجن.

عقدت محكمة "بابوشكينسكي" جلستها في العاصمة موسكو، حيث ستعقد جلسة أخرى لاحقًا، تتعلق بقضية التشهير ضد أحد المحاربين القدامى. وقال القاضي إن نافالني ومحاميه اجتمعوا، وقرروا عقد الجلستين في نفس المكان.

قال محامو الدفاع عن نافالني، في وقت سابق، إنهم يعتزمون تقديم استئناف ضد قرار تغيير العقوبة.

وقضت محكمة سيمونوفسكي في موسكو، في الـ2 من فبراير/ شباط 2021، بسجن نافالني لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، تُحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.