الكرملين بخصوص قضية نافالني: لكل فرد حقوق وواجبات متساوية

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين، إن جميع مواطني روسيا لهم حقوق وواجبات متساوية، وهناك قوانين تنظم إجراءات مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، وتمنحهم الحق في الانتخاب والترشح للانتخاب.

وقال بيسكوف، اليوم السبت، للصحفيين بهذا الخصوص:

"هذا ليس من شأننا على الإطلاق، فأنتم تعلمون أن لدينا تشريعًا ينظم إجراءات مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، ويمنحهم الحق في الانتخاب والترشح. وهذا ينطبق على جميع مواطني البلد الذين لا يمكن المس بحقوقهم، أيضًا وفقًا لقوانيننا الروسية. إلى جانب ذلك، لا يمكن أن تكون هناك معايير، لكل فرد حقوق وواجبات متساوية".

وجدت محكمة مدينة موسكو، اليوم السبت، أنه من القانوني استبدال الحكم الصادر بحق أليكسي نافالني مع وقف التنفيذ بحكم حقيقي في قضية "إيف روشيه".

في الوقت نفسه، أخذت المحكمة في الاعتبار حقيقة أن نافالني كان قيد الإقامة الجبرية لمدة شهر ونصف، من 30 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2014 إلى 17 فبراير/ شباط من عام 2015. بالإضافة إلى هذا الوقت قضى نافالني مدة شهر في السجن الفيدرالي في موسكو، وبذلك سيتعين عليه قضاء حوالي عامين وثمانية أشهر في السجن.

وعقدت محكمة "بابوشكينسكي" في العاصمة موسكو جلستها، حيث ستعقد جلسة أخرى لاحقًا، تتعلق بقضية التشهير ضد أحد المحاربين القدامى. وقال القاضي إن نافالني ومحاميه اجتمعوا، وقرروا عقد الجلستين في نفس المكان.

قال محامو الدفاع عن نافالني، في وقت سابق، إنهم يعتزمون تقديم استئناف ضد قرار تغيير العقوبة.

وقضت محكمة سيمونوفسكي في موسكو، في الـ2 من فبراير/ شباط 2021، بسجن نافالني لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، تُحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.