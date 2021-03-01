غرامة تصل إلى 89 ألف يورو لمنتهكي القانون الروسي عبر تويتر

أصدرت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف والمراقبة على تقنيات المعلومات ووسائل الاتصال، اليوم الإثنين، بيانا قالت فيه إن شركة تويتر قامت بانتهاكات متكررة للقانون الروسي.

وجاء في البيان: "اعتبارا من عام 2017، لم تحذف شبكة التواصل الاجتماعي"تويتر" 2862 تغريدة تحتوي على معلومات محظورة، وبالتالي انتهكت مرارا القانون الروسي".

واستشهدت السلطات الرقابية الروسية على وجه الخصوص، بالمحتوى المتعلق بكيفية قتل النفس والتحريض على الانتحار، والصور الإباحية للأطفال، والتعليمات حول كيفية تصنيع واستهلاك المخدرات.

أكثر من 28000 طلب

وكشفت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف والمراقبة على تقنيات المعلومات ووسائل الاتصال، بأنه تم إرسال أكثر من 28000 طلب لإزالة هذا المحتوى المحظور إلى إدارة الشبكة الاجتماعية "تويتر".

ويشير البيان إلى أنه بموجب القانون الروسي، فإن الأشخاص الاعتباريين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم يواجهون غرامة تتراوح من 800 ألف روبل إلى 8 ملايين روبل (بما يعادل من 8900 يورو إلى 89 ألف يورو)، وفي حالة تكرار المخالفة، يتم زيادة المبلغ إلى 20٪ من إيرادات الشركة السنوية.

وكانت قد صرحت عضو الغرفة الاجتماعية لروسيا الاتحادية، المديرة التنفيذية لتويتر وفيسبوك وإنستغرام، إيكاترينا ميزولينا "بأن هذه المواقع أصبحت رائدة في مجال مكافحة المواد المدمرة التي تعرض على منصات مواقع التواصل الاجتماعي".