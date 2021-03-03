موسكو وبغداد تناقشان مشاركة شركات روسية في مشاريع النفط والغاز العراقية

كشف وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، في تصريحات أدلى بها خلال لقاء أجراه على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن روسيا والعراق ناقشتا مسألة مشاركة شركات روسية جديدة في مشاريع النفط والغاز في العراق.

وقال شولجينوف، إن "التعاون مع العراق يتطور بنجاح. اليوم في المحادثات، ناقشنا قضايا توسيع التعاون، بما في ذلك مشاركة الشركات الأخرى. باستثناء تلك الشركات الكبيرة التي تعمل حاليًا في العراق (لوك أويل) و(غاز بروم)، وغيرها من الشركات التي تبدي اهتماما بمشاريع النفط".

وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، قد أكد في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك" أن العلاقة مع شركة "لوك أويل" متميزة، ولوك أويل تدير أحد أهم الحقول في العراق وهو حقل غرب القرنة"، مشيرا إلى وجود عقود استكشاف وتطوير مع شركتين روسيتين هما "لوك أويل" و"باشنفط".

وأشاد الوزير بالنتائج التي أتت من التعاون مع شركة "لوك أويل" في مجال الاستكشاف، مضيفا أن هناك اتفاقا على خطط التطوير أيضا، مشددا على "اهتمام العراق بتطوير العلاقات مع "لوك أويل" بسبب القيمة المضافة التي أحدثتها في الرقعة الاستكشافية وفي حقل غرب القرنة".