سريلانكا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

قال القائم بأعمال وزير الصحة في سريلانكا، تشانا جاياسومان، إن سريلانكا وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V".

وقال لصحيفة "ديلي ميرور": "تم الحصول على الموافقة من قبل لجنة خبراء من الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية".

بدأت سريلانكا التطعيم ضد فيروس كورونا، في 29 يناير/ كانون الثاني، بعد أن أرسلت الهند 500 ألف جرعة من لقاح أكسفورد إلى البلاد.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السريلانكية، فقد تم اكتشاف أكثر من 84.2 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتوفي 484 شخصًا، وتعافى أكثر من 80.4 ألف شخص.

في فبراير/ شباط، نشرت المجلة الطبية "ذا لانسيت" للمراجعات من قبل النظراء، تحليلا مؤقتا من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الروسي، تظهر فعاليته بنسبة 91.6% ضد أعراض "كوفيد 19".

تمت الموافقة على اللقاح بالفعل في أكثر من 42 دولة بالإضافة إلى سريلانكا، بما فيها الجزائر ولبنان والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وصربيا وهنغاريا وسان مارينو والأرجنتين وبوليفيا والمكسيك ونيكاراغوا، من بين دول أخرى.