لافروف: حذف "أنصار الله" من قائمة الإرهاب مؤشر على ضرورة الانخراط في العملية السياسية في اليمن

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حذف الحوثيين من قائمة الإرهاب الأمريكية يشير بوضوح إلى وجوب انخراط "أنصار الله" في العملية السياسية في اليمن.

الرياض- سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي في الرياض: "الولايات المتحدة اتخذت قرارا آخر يتعلق بإزالة جماعة أنصار الله من قائمة الإرهاب التي تحتفظ بها الولايات المتحدة... آمل أن تكون هذه الإشارة قد تمت قراؤتها بالشكل الصحيح، فهذا لا يعني "شيك على بياض" لمواصلة أعمال العنف، بل مؤشر على أنها يجب أن تصبح جزءا من عملية يمنية شاملة ومشتركة".

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "قلقون إزاء التصعيد في محافظة مأرب والأجزاء الأخرى من اليمن. وندين تكثيف الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، إن بلاده تدعو أطراف النزاع في اليمن إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

وتابع نيبينزيا: "ندعو الأطراف المعنية للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء عملية التفاوض برعاية الأمم المتحدة".

وخرجت السعودية من هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على قلب صناعتها النفطية، يوم الأحد، دون خسائر جسيمة كتلك التي تكبدتها قبل 18 شهرا.

وكان الهجوم يستهدف ساحة لتحزين النفط في رأس تنورة، التي تضم مصفاة وأكبر منشأة بحرية لتحميل النفط في العالم، ومجمعا سكنيا في الظهران تستخدمه شركة أرامكو السعودية العملاقة المملوكة للدولة.

وقالت الرياض هذه المرة، إنها أحبطت الهجوم دون وقوع خسائر في الممتلكات، في نجاح لم تحققه سابقا حين أصابت ضربة في سبتمبر/أيلول 2019، منشآتي نفط رئيسيتين بصاروخ كروز وطائرات مسيرة.