تابعة لقوات الصواريخ... الكشف عن أجمل فتاة في الجيش الروسي

فازت ييلينا تولستوفا، المجندة في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، وللسنة الثانية على التوالي، بمسابقة ملكة جمال "ريد ستار" للقوات المسلحة الروسية.

ووفقا لبيان الخدمة الصحفية في وزراة الدفاع الروسية، الذي نشر أمس الاثنين: "إن لقب ملكة جمال "ريد ستار – 2020" وفقا لنتائج التصويت الإلكتروني، فازت به الحارس الخاص ييلينا تولستوفا، التي تعمل في تشكيل صواريخ بولوغوفسكي".

وذكرت الإدارة العسكرية أن تولستوفا كرست ست سنوات من حياتها للقوات المسلحة. وهي تمارس الرياضة، وحاصلة على المرتبة الأولى في ألعاب القوى.

كما أصبحت كريستينا كلاشنيكوفا الفائزة في ترشيح "التصوير الفوتوغرافي". وقريبا ستقدم الهيئة الصحفية الرئيسية للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، الفائزين بالشهادات المناسبة والهدايا القيمة من هيئة التحرير.