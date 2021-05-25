روسيا تدعو الأمم المتحدة لدعم مشروع قرار حول لجنة مكافحة الجرائم السيبرانية

دعا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دعم مشروع قرار حول عمل اللجنة الخاصة المعنية بالجرائم السيبرانية.

فيينا- سبوتنيك. وقال أوليانوف، إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة ستنظر يوم غد الأربعاء، الموافق 26 مايو/ آيار الجاري، في مشروع قرار تقدمت به روسيا حول الطرق التنظيمية لعمل اللجنة الخاصة المعنية بالجرائم السيبرانية، والذي سيمهد اعتماده الطريق لإجراء مفاوضات بشأن صياغة معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وكتب أوليانوف تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر"، قال فيها: "إن مشروع القرار الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة يمثل أفضل حل وسط ممكن، وقد استمرت مناقشة الطرق المذكورة خلال فترة زمنية أكثر من كافية، أما الآن فقد حان الوقت لاتخاذ قرارات ضرورية طال انتظارها. ونحن نحث جميع شركاءنا على التصويت لتأييدها".

وكان أوليانوف أعلن في وقت سابق أن "روسيا قررت عدم التقدم لشغل منصب رئيس اللجنة الخاصة".

يشار إلى أنه، كان من المفترض إنشاء لجنة خاصة من خلال قرار اقترحته روسيا على الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019، ووفقا للوثيقة، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل لجنة خبراء حكومية دولية خاصة تمثل جميع المناطق، وذلك لصياغة معاهدة دولية لمكافحة ظاهرة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

وافترضت الوثيقة عقد اللجنة الخاصة جلسة تنظيمية لمدة ثلاثة أيام في آب/ أغسطس 2020، في نيويورك، للاتفاق على ما يتعلق بخطة وتسلسل نشاطها المستقبلي، ولكن بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، تم تأجيل الجلسة وتقرر عقدها في موعد أقصاه 31 مايو/ آيار الجاري.