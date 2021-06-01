روسيا تستعد لإطلاق مركبتين فضائيتين للرحلات السياحية بحلول عام 2024

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه بحلول عام 2024 ستصنع الشركة مركبتين فضائيتين من طراز "سويوز" مأهولتين لسائحي الفضاء.

موسكو - سبوتنيك. وقالت شركة الصواريخ والفضاء "إنيرغيا"، التابعة لـ "روس كوسموس"، على موقعها الرسمي، إن تكلفة "عقد تصنيع وتوريد مركبتي نقل مأهولتين من طراز "سيوز إم إس" بين "غلافكوسموس" (العميل) و شركة الصواريخ والفضاء "إنيرغيا" (المنفذ) تقارب 5.056 مليار روبل ( ما يقارب 68 مليون دولار). ومن المقرر أن ينتهي العقد في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وفي أيار/ مايو، أفاد المدير العام لشركة "غلاف كوسموس" ( التابعة لـ "روس كوسموس" ) للنشاط الفضائي، دميتري لوسكوتوف، بأن الشركة تجري محادثات مع سائحين محتملين إلى الفضاء وتقوم في الوقت نفسه بإنشاء مسار متقدم لمركبة "سويوز" الفضائية مع أول رحلة محتملة لها في نهاية عام 2023.

ويذكر أنه خلال أعوام 2001-2009 حملت مركبات "سويوز" الفضائية الروسية، بالاتفاق مع شركة "سبيس أدفينتور" الأميركية، سبعة سياح إلى المحطة الفضائية الدولية.

ومن المقرر أن تحمل المركبة "سويوز إم إس -20" في ديسمبر 2021، سائحين يابانيين ويخطط لرحلة أخرى عام 2023 مع سائحين، قد يخرج أحدهما إلى الفضاء المكشوف بصحبة رائد فضاء روسي.