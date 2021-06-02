حماية المستهلك الروسية: الأوبئة الجديدة أمر لا مفر منه في المستقبل

قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن، آنا بوبوفا، أن الأوبئة الجديدة أمر لا مفر منه في المستقبل، وأن درجة تهديدات الصحة آخذت في الارتفاع على مستوى العالم.

وأكدت بوبوفا على ضرورة تنفيذ المهام الاستراتيجية لتعزيز "الدرع الصحي" لروسيا، مع توفير الوقاية اللازمة ومراقبة جميع الحالات.

وتابعت بوبوفا "لإنجاز هذه المهمة، يجب أن يصبح نظام الحماية الحديث ضد التحديات الصحية والوبائية استباقيا. والاعتماد على أحدث الانجازات العلمية.

وأضافت بوبوفا "إننا ندرج أربعة مجالات مترابطة في مشروع "الدرع الصحي"، والتي تتضمن: أولا، الوقاية الفعالة، ثانيا، الكشف المبكر عن الحالات، ثالثا، الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة، ورابعا، تطبيق رقابة فعالة وصارمة".

وأعلن مقر مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8832 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 5090249 حالة.

هذا وبدأت في روسيا، في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.