روسيا تحدد شرط بقائها على محطة الفضاء الدولية

قال دميتري روغوزين رئيس روسكوسموس اليوم الاثنين، إن قرار انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية قد يتغير إذا تم رفع العقوبات الأمريكية.

وأوضح روغوزين، "كل شيء في أيدي شركائنا الأمريكيين. في حال استمرت العقوبات ضد شركتي بروغرس والمعهد الحكومي الرئيسي للأنشطة الفضائية "روسكوسموس" "TsNIIMash"، فهذه مشكلة شركائنا الأمريكيين ومسؤوليتهم بشكل كامل".

وأضاف روغوزين، "إما أن نعمل معًا، وفي هذه الحالة يجب رفع العقوبات على الفور، أو لا نعمل معا وعندها سننشر أنظمة وطنية روسية".

وتعرضت شركات روسكوسموس للعقوبات الأمريكية لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي: وتضمنت القائمة مركز الفضاء "بروغرس" والمعهد العلمي الرئيسي للمؤسسة الحكومية "TsNIIMash".