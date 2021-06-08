روسيا: الغرب شيطن استعدادنا للتعاون في مكافحة الجائحة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، إن الغرب شيطن استعداد روسيا للتعاون في مكافحة جائحة "كوفيد 19".

موسكو- سبوتنيك. وأضاف غروشكو في تصريحات للصحفيين: "حتى خطنا المنفتح والصادق كان يهدف إلى إقامة أوسع تفاعل ممكن بطريقة غير مسيسة على الإطلاق، وبالرغم من ذلك، فقد تم شيطنته وتقديمه كأداة أخرى للنفوذ السياسي الروسي".

ووفقًا له، فإن روسيا كانت مستعدة ليس فقط لبيع لقاحاتها، ولكن أيضا للتعاون في إنتاجها ونقل تقنياتها.

واختتم غروشكو، قائلا: "في نهاية المطاف، وبناء على الاهتمام المتزايد، بما في ذلك ومن دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون معنا في هذا المجال، لا يزال هذا دليلا على أن براعم العقل تشق طريقها عبر هذه "التربة الخرسانية".

في أوائل مارس/ آذار الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن وكالة الأدوية الأوروبية بدأت دراسة متسقة لملف تسجيل اللقاح الروسي، وستختبر الوكالة اللقاح وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.

وأعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن وكالة الأدوية الأوروبية لم تبد أي ملاحظات نقدية أثناء دراستها اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، سواء من ناحية الإنتاج أو من الناحية السريرية .

سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد 19"، في أغسطس/ آب 2020، والذي طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث غاماليا، في 19 أبريل/ نيسان 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" البالغة 91.6%.