روسيا تطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتصرف بشأن قمصان المنتخب الأكراني... صور وفيديو

أعرب الاتحاد الروسي لكرة القدم، في رسالة وجهها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، عن استيائه من الرسالة السياسية الموجودة على زي المنتخب الأوكراني.

وقال رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، لقد تم إرسال خطاب من الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء.

ونوه رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى وجود رسائل سياسية على زي المنتخب الأوكراني المعتمد لخوض بطولة أوروبا، منها بعض الشعارات مثل، "المجد لأوكرانيا!" و"المجد للأبطال!"، بالإضافة إلى وجود رمز لمجموعة خطوط عريضة تشير إلى أن شبه جزيرة القرم الروسية تابعة لأوكرانيا.

وقال ديوكوف للصحفيين، اليوم، "لقد أرسلنا طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونحن بانتظار الرد. أعتقد أننا سنتلقى اليوم أو غدا ردا رسميا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

ونوه ديوكوف إلى أن "روسيا عبرت عن موقفها في الرسالة. لقد رأينا بعض الرسائل السياسية على كل من الزي الرسمي والشعار (الخاصة بالفريق الأوكراني)".

وشدد رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم على أن هذ التصرف "لا يتوافق مع المبادئ والمتطلبات الموجودة في كل من قواعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB أو في اللوائح التي تنظم الهندام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وقال ديوكوف: "إذا تحدثنا عن كرة القدم والأهداف والمهام التي نراها في الاتحاد الروسي لكرة القدم وكرة القدم الأوروبية، فإن أحد أهداف وغايات كرة القدم هو التقارب. وبناءً عليه، إذا تحدثنا عن الرسائل التي تم وضعها في قمصان المنتخب الأوكراني كنموذج، فإن هذه عبارة عن رسائل بعيدة عن الحياد السياسي، بل على العكس، تدعو إلى تقسيم معين، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في وقت سابق، على زي المنتخب الأوكراني للمشاركة في البطولة.