"فيفا" يشجع الجماهير على البقاء في المنازل بهذه الخطوة

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حملة جديدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، لتشجيع الناس على البقاء في المنازل.

ولذلك تبث قناة الاتحاد الدولي مباراة تاريخية يوميا، من مباريات كأس العالم.

وكانت مباراة إسبانيا وهولندا في كأس العالم 2014 هي أول مباراة بثتها القناة أول أمس، قبل أن تبث مباراة أمريكا وإنجلترا في كأس العالم 2019 للسيدات أمس الثلاثاء.

#WorldCupAtHome

أنتم تصوتون ونحن نقدم لكم اختياركم على طبق 🍽



الجمعة: فيلم فرنسا 2019 الساعة (20:00)

السبت: 🇳🇱هولندا 🆚البرازيل 🇧🇷 الساعة (18:00)

الأحد: البرازيل 🇧🇷 🆚 فرنسا🇫🇷 الساعة (18:00)

الإثنين: 🇺🇸أمريكا 🆚الصين🇨🇳 الساعة (20:00)



جاهزون؟ #WorldCup | #StayAtHome — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) March 24, 2020

وأطلق الاتحاد الدولي شعار WorldCupAtHome على الحملة، لتشجيع الجماهير على البقاء في المنزل ومكافحة تفشي فيروس كورونا.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 420 ألف إصابة، ونحو 19 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.