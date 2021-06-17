ميشوستين: معدل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا مرتفع جدا

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، أن معدل زياردة حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا مرتفع للغاية.
وقال ميشوستين في كلمة خلال رئاسته للمجلس التنسيقي لمكافحة فيروس كورونا، إن "معدل الإصابة مرتفع جدا في الآونة الأخيرة".
وأشار ميشوستين إلى أنه من السابق لأوانه إلغاء إجراءات مكافحة الفيروس التاجي، مؤكدا ضرورة زيادة معدل التطعيم، وقائلا "من الضروري حماية المواطنين من المرض. من السابق لأوانه رفض الامتثال لتوصيات الخبراء والاحتياطات. يجب استيفاء جميع المتطلبات الصحية والوبائية بشكل صارم، لأن هذا مصدر قلق لصحتنا وصحة أقاربنا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتقليل خطر انتشار العدوى".
وأضاف ميخائيل ميشوستين أنه من المهم مراقبة وضع الفيروس التاجي في روسيا للتأكد من أن نظام الرعاية الصحية جاهز تمامًا لمواجهة التحديات الجديدة: "من المهم جدًا مراقبة الوضع باستمرار من أجل اتخاذ التدابير في الوقت المناسب والتأكد من أن نظام الرعاية الصحية لدينا جاهز تمامًا لمواجهة التحديات الجديدة. الرجاء الاستمرار في التفاعل مع المناطق، هذا مهم جدًا".
في غضون ذلك، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 14075 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5264047 إصابة.
وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 6195، و73 حالة وفاة، ثم ضواحي موسكو بعدد 1208، فيما سجلت مدينة سانت بطرسبورغ 946 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وتابع المقر في بيانه: "غادر 11205 أشخاص المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 4839705 أشخاص".
وأشار المقر إلى تسجيل 416 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 127992 شخصا.
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