بوتين يلغي قانونا يشدد قواعد الاقتباس من وسائل الإعلام الأخرى

ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قانونا بشأن تحديد المسؤولية عن المعلومات التي يتم اقتباسها من وسائل الإعلام الأخرى.

ورفض بوتين القانون الذي أقره مجلس الدوما في وقت سابق، والذي ينص على المسؤولية الكاملة عن المعلومات التي تقتبس من وسائل الإعلام الأخرى، إذا تعذر التعرف على رؤساء تحريرها ومحاسبتهم.

Путин отклонил закон об ответственности СМИ за распространение фейковhttps://t.co/fkIJEbzO0e pic.twitter.com/sOtvNvF9yN — РИА Новости (@rianru) June 18, 2021

وكان مشروع القانون قد نص على أن أحد أسباب إعفاء المؤسسة ورئيس التحرير والصحفي من المسؤولية عن نشر معلومات غير حقيقية، هو إذا كانت هذه المعلومات عبارة عن نسخ حرفي للأخبار والمواد أو أجزائها الصادرة عن وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك الصحف عبر الإنترنت، والتي يمكن تحديد رئيس تحريرها ومحاسبته على الانتهاك.