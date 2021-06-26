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    موسكو

    5 أماكن عليك زيارتها في العاصمة الروسية موسكو

    © Sputnik . Vladimir Pesya
    روسيا
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    تعتبر العاصمة الروسية موسكو من أشهر المدن السياحية حول العالم، حيث تستضيف الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود قائمة لا مثيل لها من الحدائق العامة ذات المساحات الخضراء المميزة التي تتراقص فيها الأشجار مع مياه البحيرات العذبة.

    وتشتهر موسكو عاصمة روسيا أكبر دولة في العالم جغرافيا، حيث تمتد من أقصى غرب أوروبا إلى أقصى شرق آسيا بالعديد من المعالم السياحية والأثرية والعمرانية الهامة جدا وبسلسلة واسعة من المتاحف التي لا يمكن حصرها، هنا نقدم لكم أهم 5 مناطق سياحية في روسيا تتضمن كل واحدة منها سلسلة متنوعة من المتاحف والمنتزهات والمطاعم، التي تتناسب مع أذواق السياح المختلفة.

    "قلب روسيا" السياسي... الكرملين

    عندما تذكر العاصمة موسكو في وسائل الإعلام، يتبادر إلى ذهن المستمع مباشرة "الكرملين"، والكرملين ليس مركز موسكو فحسب، بل هو مركز روسيا كلها.

    الكرملين موسكو
    © Sputnik . Alexander Vilf
    الكرملين موسكو

    ويعتبر الكرملين بلونه الأحمر المميز، من أشهر المعالم المعمارية في العالم، وهو بلا شك من أجمل الأماكن في موسكو.

    أشخاص يتنزهون على الجسر المعلق (بورياشي) بالقرب من الكرملين وسط مدينة موسكو، روسيا 17 مايو 2021
    © AFP 2021 / Yuri Kadobnov
    أشخاص يتنزهون على "الجسر المعلق" (بورياشي) بالقرب من الكرملين وسط مدينة موسكو، روسيا 17 مايو 2021
    ويتمتع الكرملين بتاريخ ثري جدا مع الأسوار المحيطة وعدد من الكاتدرائيات ومقر الكرملين الكبير.

    ويتمتع الكثيرون بمشاهدة الأداء العسكري الشهير الذي ينفذه الجنود الروس أثناء تبديل نوبات حراستهم لأحد أهم المعالم لدى المواطن الروسي، وهو صرح الجندي المجهول، ذات الشعلة الملتهبة حيث تضيء الشعلة الأبدية على النجمة الخماسية مع الشهير الذي كتب عليها: "اسمك غير معروف، عملك خالد".

    شارع النجوم... أربات  

    أربات هو شارع مشاة مشهور جدا في موسكو، وهو المكان المفضل للمواطنين الروس والسياح على حد سواء.

    ويعتبر الشارع مركزا للعديد من المباني التاريخية الخلابة، مثل أول صيدلية في روسيا، والعديد من المطاعم والآثار والمرافق الترفيهية.

    ويحيط بالشارع المنازل القديمة التي بنيت في بداية القرن العشرين، حيث يجمع هذا الامتداد بين العمارة القديمة والمؤسسات الحديثة.

    ويشتهر الشارع بالإضاءة المميزة التي تتدلى نجومها وأشكالها الفريدة المضيئة من خلال شبكة كثيفة من الأضواء الجميلة الممتدة على طول الشارع.

    جزيرة إزمايلوفسكي

    تعتبر جزيرة إزمايلوفسكي أحدى أكثر الأماكن الخلابة في موسكو، وتعود التسمية للملكة إزمايلوفو من عائلة رومانوف الروسية الملكية.

    تعد الجزيرة اليوم موقعا للتراث الثقافي لروسيا، حي يوجد على أراضيها عدد من الأبنية الساحرة، مثل كاتدرائية الشفاعة، وبرج الجسر الجميل، ونافورة هائلة الحجم من القرن التاسع عشر.

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    ويستطيع زوار الجزيرة التمتع بركوب القوارب الصغيرة والطوف فيها عبر البحيرات المحيطة والتمتع بمشاهدة المناظر الساحرة.

    موسكو سيتي... الوجه الحديث للعاصمة

    مدينة موسكو سيتي، هي مدينة حديثة ضمن العاصمة الروسية موسكو، وهي مركز أعمال يتكون من ناطحات سحاب حديثة.

    بدأ بناء هذا المكان في عام 1995. وتجذب الأبنية شاهقة الارتفاع وذات الاشكال الغريبة السياح من جميع أنحاء العالم كما تحتوي على سلسة واسعة من الفنادق الفريدة والفاخرة التي تلبي متطلبات جميع الفئات الاقتصادية من السياح.

    بالإضافة إلى ذلك، توفر الأبراج المرتفعة إمكانية مشاهدة العاصمة من ارتفاعات شاهقة ومشاهدة مناظر الغروب الخلابة عندما تتقاطع خيوط الشمس مع مياه نهر موسكو الساحر.

    قصر كولومنا... ثامن عجائب الدنيا

    يعتبر قصر كولومنا، أجمل قصر خشبي في موسكو تم بناؤه بين الأعوام 1667-1672. ويقدر بعض الخبراء بأن هذه المنشأة الخشبية الفريدة بمثابة "ثامن عجائب الدنيا" لكونها مصنوعة بالكامل من الخشب المزين والمنقوش بطريقة فنية وحرفية عالية.

    يتميز المبنى هائل الحجم بديكورات رائعة والعديد من الزخارف واللوحات الجدارية المتنوعة.

    ويتضمن القصر معارض متنوعة وغرف متعددة المهام وحمام ملكي فاخر ولوحات جدارية بأحجام واشكال مختلفة.

    ويتمنى للجميع زيارة هذا القصر في أي وقت من خلال شراء تذكرة عبر الإنترنت تخول حاملها الدخول والتمتع بمشاهدة هذا الصرح الفريد.

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