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    السفير الروسي لدى واشنطن: اتهام موسكو بتقويض عمل المنشآت الدبلوماسية الأمريكية غير منطقي

    روسيا
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    قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية إن اتهام موسكو بتقويض عمل المنشآت الدبلوماسية الأمريكية "غير منطقي".

    وأكد السفير أنه على ثقة بأن واشنطن أولت اهتماما بكلمات ا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حول احتمال تدخل واشنطن في حادث البحر الأسود الأخير.

    وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء (23 يونيو) أن المدمرة البريطانية "ديفيندر" عبرت الحدود الروسية بالقرب من القرم. مقابل ذلك أطلق اسطول البحر الأسود الروسي، قذائف تحذيرية.

    وتابعت أنه في الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش، دخلت المدمرة داخل المياه الإقليمية الأوكرانية. وفي الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، حذّرت سفينة تابعة لخفر السواحل الروسية من أن الوحدات الروسية ستبدأ قريبًا تدريبات على إطلاق النار بالذخيرة الحية. وفي الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش، لاحظت المدمرة وجود مدفعية في مؤخرة السفينة وخارج نطاق موقعها. وهذا لم يشكل أي خطر عليها أثناء عبورها، وحلقت طائرة مقاتلة روسية فوق المدمرة على ارتفاعات متفاوتة، كان أدناها حوالي 500 قدم.

    وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه لا يعتقد أن العالم كان على وشك حرب عالمية ثالثة، بسبب حادثة القرم مع المدمرة البريطانية.

    وأجاب بوتين "عبر الخط المباشر"، الأربعاء الماضي، عن استفزازات بريطانيا وأمريكا في المياه الروسية قائلا: "هؤلاء الذين يقومون بهذه الأمور يعلمون جيدا بأنهم لن يخرجوا منتصرين من هذا الوضع".

    وقال بوتين: "إنه عمل استفزازي بالطبع، هذا أمر واضح... لم يقم به البريطانيون فقط، بل والأميركيون أيضا. وذلك لأن المدمرة البريطانية دخلت إلى مياهنا الإقليمية ظهرا، وقبل ذلك في الصباح الباكر، في الساعة 07.30، حلقت طائرة استطلاع استراتيجية أميركية من أحد مطارات حلف الناتو في اليونان، في كريت على ما أعتقد".

    وتابع بوتين: "لقد رأيناها بوضوح وتابعناها. كان من الواضح أن المدمرة دخلت وتسعى وراء هدف عسكري، وتحاول بمساعدة طائرة استطلاع الكشف عن تصرفات قواتنا المسلحة لاعتراض مثل هذه الاستفزازات، نظرنا إلى ما تم تشغيله وأين وكيف يعمل... لقد رأينا وعرفنا ذلك، لذلك قدمنا ​​هذه المعلومات التي اعتبرناها ضرورية...".

    موجها في الوقت ذاته سؤالا: "من أجل ماذا هذه الاستفزازات في القرم بعد اجتماع جنيف. من أجل إثبات بأنهم لا يحترمون رأي وقرار سكان القرم".

    يتبع...

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