السعودية تعزي روسيا في حادث تحطم الطائرة "آن-26"

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، بعث الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيات عزاء ومواساة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يعزيان الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية.#واس pic.twitter.com/e5CxWj43W5— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 8, 2021
وجاء في برقية التعزية،
"علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا بشرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".
وأكدت خدمات الطوارئ الروسية مصرع جميع الركاب وأفراد الطاقم.
وأفادت وزارة الطوارئ بأن الحطام عثر عليه على بعد 3.8 كيلو متر من مطار بلدة بالانا، مشيرة إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما أدى إلى تحطمها.
جدير بالذكر أن الطائرة كانت متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاكا إلى بلدة بالانا، وعلى متنها 28 شخصا وهم 22 راكبا، بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد، واختفت الطائرة من شاشات الرادار.
ولاحقا، تمكنت هيئة الإنقاذ من تحديد مكان تحطم الطائرة في مياه البحر في إقليم كامتشاتكا، حسبما صرح المتحدث باسم إدارة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك".
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