السعودية تعزي روسيا في حادث تحطم الطائرة "آن-26"

أعربت السعودية، اليوم الجمعة، عن تعازيها ومواساتها لروسيا بعد حادث تحطم طائرة ركاب في إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، الذي أسفر عن مصرع 28 شخصا كانوا على متنها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، بعث الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيات عزاء ومواساة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في برقية التعزية،

"علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا بشرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".

وكانت روسيا قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن طائرة ركاب من طراز "آن - 26" ذات المحرك الخفيف، قد تحطمت في إقليم كامتشاتكا أقصى شرق روسيا.

وأكدت خدمات الطوارئ الروسية مصرع جميع الركاب وأفراد الطاقم.

وأفادت وزارة الطوارئ بأن الحطام عثر عليه على بعد 3.8 كيلو متر من مطار بلدة بالانا، مشيرة إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما أدى إلى تحطمها.

جدير بالذكر أن الطائرة كانت متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاكا إلى بلدة بالانا، وعلى متنها 28 شخصا وهم 22 راكبا، بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد، واختفت الطائرة من شاشات الرادار.

ولاحقا، تمكنت هيئة الإنقاذ من تحديد مكان تحطم الطائرة في مياه البحر في إقليم كامتشاتكا، حسبما صرح المتحدث باسم إدارة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك".