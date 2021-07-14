روسيا تقترح التفكير مليا قبل القيام بأي استفزازات عسكرية في البحر الأسود

أكد ميخائيل بوبوف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن روسيا ستتصدى بشدة لأي استفزازات جديدة، مثل تلك التي قامت بها المدمرة البريطانية "ديفيندر" في البحر الأسود.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوبوف، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "ندعو خصومنا إلى التفكير مليًا فيما إذا كانوا سيقومون بمثل هذه الاستفزازات، مع مراعاة قدرات القوات المسلحة الروسية".

وتابع بوبوف: "لقد اتخذ الغرب بالفعل مسارًا يهدف إلى تنفيذ ضغوطات عسكرية استراتيجية وسياسية ونفسية على روسيا. فضلاً عن تصعيد متعمد للتوتر العسكري بالقرب من الحدود مع روسيا، وهو ما لا يساهم في الاستقرار الاستراتيجي".

وأضاف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أنه تم اختيار أسطول دول "الناتو" كأداة للضغط الاستفزازي على روسيا، موضحا أن أحكام القانون البحري الدولي الراسخة يفسرها الغرب بشكل تعسفي.

وانتهكت المدمرة "ديفيندر" الحدود الروسية، في نهاية الشهر الماضي يونيو/ حزيران، بالقرب من كيب فيولنت على سواحل جزيرة القرم، الأمر الذي اضطر القوات الروسية لتوجيه قصف تحذيري على طول مسار حركة السفينة.

المدمرة البريطانية "ديفندر" التي تصدى لها الأسطول الروسي في البحر الأسود

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 23 يونيو/ حزيران، أن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية "ديفيندر"، وهددت لاحقا بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود، إذا وقعت "أعمال استفزازية" أخرى قبالة شبه جزيرة القرم الروسية.