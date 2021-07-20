إدراج دعاء إضافي في مراسم عيد الأضحى في روسيا

قال نائب رئيس مجلس شورى المفتين الروس، عضو رئاسة الإدارة الدينية للمسلمين الروس، المفتي روشان عباسوف، إنه "سيتم إدراج صلاة إضافية وفقرة منفصلة في الخطبة حول الحفاظ على الصحة والخلاص من فيروس كورونا"، وذلك ضمن البرنامج الديني لاحتفال عيد الأضحى، الذي يحتفل به المسلمون في 20 يوليو/ تموز من هذا العام.

وأضاف عباسوف: "منذ العام الماضي، عندما بدأ هذا الوباء، فقدنا الأئمة ورجال الدين والمفتين الذين، للأسف، لم يتمكنوا من التعافي من هذا المرض. طبعا هناك دعاء إضافي يكرس لهذا الغرض وسنصلي من أجل الشفاء العاجل والتطبيع السريع للوضع وبالطبع سوف يتم ذكر هذا في خطب الأئمة مرة أخرى"، وفقا لموقع "روسيا- العالم الإسلامي".

وأشار عباسوف إلى أنه "قمنا بإعداد خطبة، وأضفنا فقرة منفصلة حول موضوع المرض وكون الله سبحانه وتعالى يعطينا الصحة التي يجب أن نعتني بها ونتخذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك".

وتابع نائب رئيس مجلس شورى المفتين الروس: "إن إقامة صلاة العيد في موسكو وضواحيها، وكذلك في عدد من المناطق التي يكون فيها الوضع الوبائي صعبا، ستكون عبر الإنترنت".

من جانبه قال راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية للمسلمين الروس، في خطبته الاحتفالية: "هذا العام، عندما بسبب جائحة فيروس كورونا، لا يستطيع المؤمنون في بلدنا، مثل الكثيرين الآخرين على هذا الكوكب، من أداء فريضة الحج، أحثّكم على توجيه هذه الطاقة لصالح المجتمع، من أجل تلبية احتياجاته الملحّة".

وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسلمين الروس بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن العيد يذكر المؤمنين بقيم الإسلام، ويدعو إلى الرحمة والعدالة، وفق ما نقلته خدمة الكرملين الصحفية.

يذكر أن عيد الأضحى وعيد الفطر هما العيدان الرئيسيان في التقويم الإسلامي. ونظرا لأن التقويم، الذي يتم الاحتفال بالأعياد على أساسه هو التقويم الهجري، الذي يعتمد تحديد بدايات الأشهر فيه على رؤية الهلال، فإن تواريخ الأعياد تتغير سنويا.