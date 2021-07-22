تعاون بين روسيا وتركمانستان بشأن التهديدات المشتركة الخاصة بأفغانستان

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، أنه قد يتم إجراء اتصالات بين روسيا وتركمانستان بسبب تفاقم الوضع في أفغانستان، مؤكدا إن موسكو وعشق أباد أقاما حوارا موثوقا حول الأمن، وأن الجانبين على اتصال بشأن التهديدات المشتركة.

وقال رودنكو ردا على سؤال لوكالة سبوتنيك، بهذا الصدد، "لدينا حوار موثوق مع تركمانستان في مجال الأمن، وفي إطاره يتبادل ممثلو الهيئات المختصة التقييمات، فيما يتعلق بالتهديدات والتحديات المشتركة".

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان" (المتطرفة المحظورة في روسيا)، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

هذا وعبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، عن قلق الكرملين من تدهور الوضع في أفغانستان، لافتا إلى أن موسكو مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تراقب التطورات في هذا البلد.