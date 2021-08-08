المنتخب الروسي يحل خامسا في ترتيب الميداليات الأولمبية

احتل المنتخب الروسي المركز الخامس في ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

حتى الآن، فاز الرياضيون الروس بـ 70 ميدالية، 20 ذهبية و27 فضية و23 برونزية. وسيمنح فريق كرة اليد للسيدات ميدالية أخرى، حيث سيلعبن في النهائي ضد الفرنسيات.

يتصدر فريق الولايات المتحدة الأمريكية 112 ميدالية، 39 ذهبية، 40 فضية، 33 برونزية. تحتل الصين المركز الثاني بـ 88 ميدالية، 38 ذهبية، 32 فضية، 18 برونزية. في المركز الثالث اليابان بـ 58 ميدالية 27 ذهبية، 14 فضية، 17 برونزية. المركز الرابع لبريطانيا 65 ميدالية، 22 ذهبية، 21 فضية، 22 برونزية.

فاز الفريق الروسي في أولمبياد طوكيو بالميدالية الذهبية الـ20 ليتجاوز نتيجة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو من حيث عدد جوائز الامتياز.

وكانت ماريا لاسيتسكيني في القفز العالي هي من جلبت الميدالية الذهبية الـ20 للفريق الروسي.