الفريق الروسي في أولمبياد طوكيو يتجاوز نتيجة أولمبياد ريو دي جانيرو

فاز الفريق الروسي في أولمبياد طوكيو بالميدالية الذهبية الـ20 ليتجاوز نتيجة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو من حيث عدد جوائز الامتياز.

وكانت ماريا لاسيتسكيني في القفز العالي هي من جلبت الميدالية الذهبية الـ20 للفريق الروسي.

كما فاز منتخب روسيا للسيدات بالميدالية الذهبية في رياضة السباحة المتزامنة في أولمبياد طوكيو.

حصلت آلا شيشكينا، سفيتلانا روماشينا، سفيتلانا كوليسنيشنكو، ألكسندرا باتسكيفيتش، ماريا شوروشكينا، فلادا شيغيريفا، مارينا جوليادكينا، بولينا كومار، اللواتي كن في المقدمة بعد البرنامج الفني، على 98.8000 نقطة في البرنامج.

في المجموع، حصل الروس على 20 ميدالية ذهبية و25 فضية و23 جائزة برونزية.