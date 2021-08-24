موسكو تأمل بتشغيل "التيار الشمالي2" بحلول نهاية العام الجاري

قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن موسكو تأمل أن يكون من الممكن تشغيل "التيار الشمالي2" بحلول نهاية العام الجاري.

وقال بيريشيفسكي: "آمل أن تتوفر جميع الإمكانيات لإطلاقه بحلول نهاية العام".

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، مرسوما يسمح بفرض عقوبات تتعلق بمشروعات الطاقة الروسية، من بينها مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وجاء في خطاب بايدن إلى الكونغرس في هذا الشأن:

"أبلغكم بإصدار مرسوم لاتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق ببعض خطوط الأنابيب الروسية لتصدير موارد الطاقة في حالة الطوارئ في البلاد... على خلفية تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، الناجم عن أنشطة الضارة للحكومة الروسية".

كما جاء في الخطاب: "يجمِد المرسوم ممتلكات الأشخاص الأجانب الذين يحددهم وزير الخارجية بعد التشاور مع وزير المالية... بسبب مشاركتهم في أنشطة معينة أو تقديم خدمات معينة تساهم، على وجه الخصوص، في بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – شركة "غازبروم" الروسية.

ويقوم الشركاء الأوروبيون، الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50%.