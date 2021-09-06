مصدر روسي: كييف لم تقترح عقد اجتماع بين زيلينسكي وبوتين عبر القنوات الرسمية

اعلن مصدر روسي، أن السلطات الأوكرانية تتجنب الاتصالات المباشرة والاتصالات عبر القنوات الدبلوماسية بشأن عقد اجتماع بين الرئيسين فلاديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، مؤكدا أن القنوات الروسية مفتوحة وأن وزير الخارجية الأوكراني على علم بما يجب فعله إذا كان عازما على استئناف العلاقات.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لسوء الحظ، تتواصل كييف مع موسكو عبر وسائل الإعلام ولسبب ما تتجنب الاتصالات المباشرة مع المسؤولين، وكذلك الاتصالات عبر القنوات الدبلوماسية، التي ظلت دائما مفتوحة".

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أمس الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد بوضوح استعداده للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أهمية تحسين العلاقات بين البلدين.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى.