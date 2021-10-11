مصادر روسية تفند ادعاءات سرقة "أسترازينيكا": صنعنا أحد أنواع "سبوتنيك V" عام 2012

علّق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على مزاعم جاءت في تقرير صادر عن صحيفة بريطانية ادّعت فيه سرقة مؤسسات صحية روسية لبيانات حول صناعة لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، نافيًا هذه الادعاءات، مشيرا إلى أنها أتت من "صحيفة غير علمية".

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، ادعاءات ومزاعم أشارت فيها إلى أن "روسيا سرقت بيانات عن العقار (أسترازينيكا) من أجل تطوير لقاح "سبوتنيك V" الروسي".

وقال بيسكوف: "إن صحيفة ذا صن هي صحيفة مشهورة جدا وهي ليست صحيفة علمية على الإطلاق"، منوها إلى أنه يتم التعامل معها من هذا المنظور (كصحيفة غير علمية).

بدوره، علّق النائب في الدوما (مجلس النواب) الروسي، من الأكاديمية الروسية للعلوم، غينادي أونيشينكو، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن "الصحفيين الذين كتبوا هذا المقال يحتاجون إلى الخضوع لفحص نفسي ويجب طردهم لافتقارهم إلى الكفاءة والمهنية".

وأكد أونيشينكو أن أحد أصناف لقاح "سبوتنيك V" الروسي قد طور سابقا في عام 2012، وقال: "تم تطوير مخطط لهذا النوع من اللقاحات في عام 2012، عندما حصلنا على بيانات فيروس (MERS)، حيث صمم لقاح ضد متلازمة الشرق الأوسط التنفسية".

ونوه إلى أن "هذا النوع من اللقاحات الذي تم تطويرها سابقا، لم يتم إخراجها من مرحلة الاختبار لعدم وجود حاجة إلى ذلك سابقا".