الخارجية الروسية لا تستبعد تفاقم الأزمة مع واشنطن

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عقب اجتماع مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أنه لا يستبعد المزيد من التدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة، إذا لم يتم بذل جهود إضافية لتطبيع العلاقات.

وقال ريابكوف لـ "سبوتنيك" بشأن المستجدات: "لا يوجد تقدم، وهناك احتمال لمزيد من التفاقم إذا لم نبذل جهودا إضافية كبيرة للتطبيع".

وأضاف ريابكوف أن "موسكو لا تستبعد تجميد عمل البعثات الدبلوماسية لروسيا والولايات المتحدة، لكنها ترغب في تجنب مثل هذا السيناريو".

وقال ريابكوف إن أحد الموضوعات الرئيسية كان موضوع عمل البعثات الدبلوماسية ومشكلة إصدار التأشيرات، ولم يتم إحراز تقدم. ومع ذلك، تخطط روسيا والولايات المتحدة إجراء مشاورات جديدة حول هذا الموضوع.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن اقتراحا في الكونغرس الأمريكي بطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة قد يؤدي، حال تنفيذه، إلى إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.

وحث أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، على طرد دبلوماسيين روس إذا لم تصدر موسكو المزيد من تأشيرات الدخول لأمريكيين لتمثيل واشنطن في روسيا.

ويمثل الاقتراح الذي تقدم به رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية والمخابرات بمجلس الشيوخ تصعيدا في التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين موسكو وواشنطن بشأن عدد الدبلوماسيين المتبادل بينهما.