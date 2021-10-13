بوتين يفند ادعاء الغرب بشأن حرمان أوكرانيا من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال أسبوع الطاقة الروسي (REW)، اليوم الأربعاء، الادعاءات الغربية بشأن نية روسيا حرمان أوكرانيا من عبور الغاز إلى أوروبا عبر أراضيها.

وقال بوتين: "لم يتم إصلاح خط نقل الغاز في أوكرانيا منذ عقود، إذا زاد الضغط سينفجر الخط تماما وستفقد أوروبا هذا الطريق في نقل الغاز".

وأضاف: "لقد قمنا بزيادة الإمدادات من خلال نظام نقل الغاز في أوكرانيا، وهذا العام ستكون الزيادة أكثر من التزاماتنا التعاقدية المتعلقة بالعبور بحوالي 10%".

وقال بوتين: "روسيا لا تستخدم أي سلاح إطلاقا... أين نستخدم السلاح؟ ما هي النزاعات التي نشارك فيها؟ وبالنسبة للاقتصاد، فإن هذا أمر مستبعد تماما".

وأضاف: "حتى خلال أصعب فترات الحرب الباردة، قامت روسيا بانتظام، وباستمرار، بالوفاء الكامل بالتزاماتها التعاقدية، وزودت أوروبا بالغاز".

وفي الأسبوع الماضي، رجح الرئيس الروسي أن تبلغ إمدادات الطاقة، بما في ذلك الغاز، من روسيا إلى أوروبا هذا العام مستويات قياسية، وأشار إلى أن روسيا كانت ولا تزال مورداً موثوقاً للغاز إلى آسيا وأوروبا، حيث تفي بجميع الالتزامات بموجب العقود التي تبرمها.

وانطلقت اليوم الأربعاء، في موسكو، أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية لكون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في العاصمة الروسية موسكو.