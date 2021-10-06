تراجع أسعار الغاز عالميا بعد تصريحات للرئيس بوتين

تقلبت أسعار الغاز بشدة، اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 60% خلال يومين فقط في أوروبا، قبل أن تنخفض بسرعة بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة للمساعدة في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة في هولندا والمملكة المتحدة بأكثر من 7%، بعد تسجيلها أرقام قياسية جديدة في وقت سابق بشأن المخاوف المتزايدة من نقص الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

و تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أيضا بنسبة 8.3% بعد أن استقرت عند أعلى مستوى لها في 12 عاما في اليوم السابق فقط.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن بلاده كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز لعملائها في أوروبا وآسيا وجميع أنحاء العالم، وإنها تفي دوما بجميع التزاماتها.

وأضاف بوتين خلال اجتماع حول مسائل الطاقة: "أود سماع مقترحاتكم زملائي الأعزاء، بشأن ما يمكننا فعله لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي. نحن جاهزون لمثل هذا العمل ونرغب في أن يجري على أساس تجاري، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين".

يؤكد التراجع السريع في الأسعار - بعد أسبوع من المكاسب المستمرة تقريبا - مدى التقلب الشديد الذي وصلت إليه أسواق الطاقة في الأيام الأخيرة، مما أثار المخاوف من التضخم في جميع أنحاء العالم.

في ظل المخاوف بشأن نقص الإمدادات، قال بوتين إنه يجب الالتزام بالواجبات التعاقدية المتعلقة بنقل وضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، وإنه لا يجب وضع أحد في موقف صعب، بما في ذلك أوكرانيا، رغم ضعف العلاقات الثانئية للبلدين.

وأضاف مخاطبا نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك: "دعونا نفكر في زيادة محتملة في الإمدادات بالسوق، ولكن يجب أن يتم ذلك بعناية".