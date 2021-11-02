بوغدانوف وسفير لبنان بموسكو يبحثان الأوضاع في بيروت وزيارة بو حبيب إلى روسيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير اللبناني في موسكو، شوقي بو نصار، الأوضاع المثيرة للقلق في الفترة الأخيرة في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وأكد الجانب الروسي، تمسكه الراسخ والثابت بسيادة واستقلال ووحدة أراضي لبنان الصديقة".

وشدد الجانب الروسي على دعم موسكو الكامل لعمل حكومة نجيب ميقاتي، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وحل القضايا الملحة الأخرى على الأجندة الوطنية".

كما ناقش الاجتماع تفاصيل الزيارة المرتقبة لوزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب إلى موسكو قبل نهاية شهر نوفمبر.

كان مصدر مطلع في الأوساط السياسية اللبنانية أكد لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب سيزور روسيا يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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