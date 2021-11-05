سفير بريتوريا في موسكو: القمة الروسية الأفريقية ستعقد في 2022.. و"الصيغة الافتراضية" محتملة

قال سفير جنوب أفريقيا لدى روسيا وبيلاروسيا مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا إن: "القمة الروسية الأفريقية يجب أن تعقد في عام 2022 في القارة الأفريقية، لكن لا يمكن استبعاد عقدها في شكل افتراضي".

موسكو - سبوتنيك. وأضاف ماكيتوكا: "الكل مصمم على أن القمة ستنعقد رغم ذلك في عام 2022، يمكنني أن أؤكد لكم أن القمة الروسية الأفريقية ستعقد العام المقبل، وبأي شكل، ويمكن عقدها أيضًا بشكل افتراضي (عن بعد) اذا دعت الحاجة".

كما أشار إلى أن: "القمة الروسية الأفريقية لا يمكن تفويتها على مدى عامين متتاليين".

وأوضح السفير قائلاً: "لا أعتقد أنه يمكننا إرجاء عقد القمة لمدة عامين متتاليين، إننا في نفس الوضع الذي كان عليه العام الماضي".

وأشار إلى أن: "القرار بشأن شكل وتوقيت القمة سيتخذ بشكل جماعي من قبل أعضاء الاتحاد الإفريقي ووزارة الخارجية الروسية".

وقال: "نعم، جنوب أفريقيا عضو بالفعل في ترويكا الاتحاد الأفريقي، حيث ترأست هناك العام الماضي، وستترك بعض التوصيات بشأن عقد القمة، ومع ذلك، سيتم اتخاذ القرار بشكل جماعي، ولن يكون قرارنا فقط أو قرار الترويكا، وقال السفير "كل المشاركين المحتملين في القمة سيستقبلونه، لكن الترويكا ستعبر عن آرائها للمشاركين في القمة".

ووفقا له، فإن الأمن الوبائي، والاستقرار في البلاد، فضلا عن البنية التحتية قد تكون من بين المعايير التي سيتم من خلالها اتخاذ قرار بشأن اختيار مكان انعقاد القمة.

وأردف: "أولا، يجب أن يكون لدى الدولة التي ستستضيف القمة كل البنى التحتية اللازمة لعقد حدث بهذا المستوى الرفيع، ثانيا، في رأيي، هو مستوى الأمن في البلد، فلا يمكن عقد مثل هذه القمة، في بلد غير مستقر، وأعتقد أن هذه الأمور ستناقش في اجتماع الترويكا، وسوف يرسلون توصياتهم إلى موسكو، وأوضح أن هذه قمة روسية أفريقية".

وأضاف سفير جنوب إفريقيا أن: "بلاده ستكون مستعدة أيضًا لاستضافة القمة عندما تحسم وضعها الداخلي".

وأشار إلى أنه: "إذا طُلب من جنوب أفريقيا عقد قمة، أعتقد أننا سنلبي هذا الطلب بعد تسوية وضعنا الداخلي، سيكون الوباء في المقام الأول من بين هذه القضايا بالطبع، لكن ليس لدينا مشاكل في البنية التحتية، لدينا كل البنية التحتية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى نظام مصرفي موثوق للغاية وعالي المستوى".

وفي وقت سابق، أعلن السفير الكيني بنسون أوجوتو عن رغبته في عقد القمة الروسية الأفريقية عام 2022 في نيروبي عاصمة كينيا.

وقال سفير نيجيريا عبد الله شيخو إن بلاده مستعدة لاستضافة القمة إذا سنحت الفرصة، كما تحدث سفير تشاد محمود آدم بشير وسفير إثيوبيا أليمايهو تيجينو عن الاستعداد لاستضافة القمة.

وعقدت القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي في أكتوبر 2019، و تمت دعوة قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة، واشتركت روسيا ومصر في رئاسة هذا الحدث حينها.