روسيا... توقيع عقود لتوريد أسلحة بإجمالي 1.7 مليار دولار لدول أفريقية

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" المسؤولة عن بيع السلاح الروسي، ألكسندر ميخييف، اليوم الجمعة، عن توقيع عقود مع دول أفريقية، خلال السنة الجارية (2020- 2021) بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك توريد معدات طيران ومروحيات.

موسكو- سبوتنيك. ووفقا لميخييف، تضمنت العقود توريد أنظمة دفاع جوي وطائرات تدريب قتالية روسية من طراز "ياك– 130".

وقال ميخييف للصحفيين، على هامش فعاليات معرض "ماكس- 2021" الجوي:

"إنه بالنسبة لعام 2020 وبداية عام 2021، وقعنا عقودا بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار في أفريقيا، بما في ذلك معدات الطيران والمروحيات".

وأضاف: "تشمل محفظة الطلبات للمنطقة طائرات "ياك – 130"، وطائرات الهليكوبتر "مي– 17"، التي تنتجها شركة "روستيخ" (مؤسسة تصميم وتصنيع المنتجات العسكرية والمدنية ذات التقنيات العالية)، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي المختلفة".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن "روس أوبورون إكسبورت" تمتلك تعاونًا عسكريًا وفنيًا مع 17 دولة في قارة أفريقيا، وجنوبي الصحراء الكبرى.

وعقدت القمة الروسية- الأفريقية الأولى في مدينة سوتشي، في تشرين الأول/ أكتوبر2019، بمبادرة روسية، وبرئاسة مشتركة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وكان الدافع هو تطوير التعاون العسكري- الفني مع دول القارة السمراء.

وأبرمت روسيا اتفاقيات تعاون عسكري- تقني مع أكثر من 30 دولة أفريقية، تقوم في إطارها بتزويد هذه الدول بمجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وانطلقت فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس - 2021"، بنسخته الخامسة عشرة، يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 25 تموز/ يوليو الجاري وسط مشاركة دولية واسعة.