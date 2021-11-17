مجلس الأمن الروسي: لا ينبغي أن تصبح أفغانستان مرة أخرى ساحة اختبار للمغامرات الجيوسياسية

قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، إنه يجب ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ساحة اختبار للمغامرات الجيوسياسية للاعبين الخارجيين.

وقال باتروشيف في الاجتماع السنوي لأمناء المجالس الأمنية لبلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، من المهم بالنسبة لنا أن نوحد جهودنا في العمل المنسق في الاتجاه الأفغاني".

وأضاف: "من المهم بشكل خاص عدم السماح لأفغانستان بأن تصبح مرة أخرى ساحة اختبار للمغامرات الجيوسياسية للاعبين الخارجيين، أعني أولاً وقبل كل شيء، محاولات الولايات المتحدة وحلفائها لكسب موطئ قدم في المنطقة بحجة تدهور الوضع في هذا البلد".

يشارك أمينا مجلسي الأمن في أرمينيا وأذربيجان، في الاجتماع السنوي لأمناء مجالس الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة الذي يعقد اليوم الأربعاء، في موسكو بعد ساعات على تجدد الاشتباكات على حدود الطرفين.

وأفاد المكتب الصحفي لجهاز مجلس الأمن الروسي، في بيان اليوم :"بدأ في موسكو الاجتماع السنوي التاسع لأمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، يشارك فيه سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وأمين مجلس الأمن لجمهورية أذربيجان راميل يوسوبوف، أمين مجلس الأمن القومي بجمهورية أرمينيا أرمين غريغوريان".

وسبق أن دعا وزير الدفاع الروسي، في اتصالين مع نظيريه الأرميني، سورين بابيكيان، والأذربيجاني، ذاكر غسانوف، إلى وقف الأعمال التي تتسبب في التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين.