ريابكوف حول اللقاء بين بوتين وبايدن: نقوم بالتحضيرات الضرورية

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، تعليقا على اللقاء المرتقب بين بوتين وبايدن، اليوم الأحد في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" للصحافي بافيل زاروبين على قناة "روسيا 1"، قائلا: "ولكن من أجل إجراء اللقاء، يتطلب الأمر إعدادا شاملا، وهو ما نقوم به".

ووفقا لريابكوف، فإن "الأجندة ضخمة".

هذا وبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، إمكانية ترتيب اتصالات مستقبلية بين قادة روسيا والولايات المتحدة.

وقال لافروف، لقناة "روسيا 1": "بالأمس حظينا بمحادثة صغيرة لكن مفيدة مع الرئيس جو بايدن".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي نقل تحياته إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأكد على "التركيز على مزيد من الاتصالات".

وأضاف لافروف: "ناقشنا باختصار أيضا كيفية ترتيب تلك الاتصالات في المستقبل القريب. وقد سلمت الرسالة للرئيس بوتين".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أشار في وقت سابق، إلى أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي جو بايدن، محتمل في هذا العام بشكل أو بآخر.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نكرر مرة أخرى أنه خلال الاجتماع الأخير بين مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ونائب وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، تمت مناقشة خيارات مختلفة وتم التوصل إلى تفاهمات محددة. بعد أن يتم تحديدها من حيث التنسيقات والشروط، سنبلغكم بذلك".

وتعليقا على إمكانية عقد اجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة هذا العام، قال بيسكوف: "حسنا، بشكل أو بآخر، إنه محتمل تماما. سنبلغكم".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى بنظيره الأمريكي جو بايدن، في شهر يونيو/ حزيران من هذا العام في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.