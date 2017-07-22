بابا الفاتيكان: الله لا يملك عصا سحرية

في مفاجأة كبرى، أعلن بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، دعمه لنظريتي "التطور" و"الانفجار الكبير"، وأنهما حقيقتين.

© REUTERS/ ALESSANDRO BIANCHI بابا الفاتيكان يدين استخدام الأجنة البشرية في الأبحاث

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قوله إن "الله ليس ساحرا، ولا يمتلك عصا سحرية".

وتتعارض وجهة نظر البابا فرانسيس مع دعم بابا الفاتيكان السابق، بنديكت السادس عشر للمعارضة الكاملة للنظريتين، التي وصفها حينها بـ"النظريات الزائفة".

وأوضح البابا فرانسيس أن كل تلك النظريات العلمية، لا تتعارض مع وجود الخالق، بل أنها قد تكون لازمة لإثبات وجوده.

وقال بابا الفاتيكان:

"الانفجار الكبير، الذي يرجع الطريقة التي قد تكون أصل تكوين العالم الذي نعيش فيه حاليا، لا تتعارض أو تتناقض مع تدخل الخالق الإلهي".

وتابع قائلا

"أما نظرية التطور لا تتعارض أيضا مع مفهوم الخلق، لأن التطور يتطلب خلق كائنات لتتطور".