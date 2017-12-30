تسريبات 2018... تعرف على قائمة الهواتف الأسرع والأفضل للعام المقبل

وأظهرت القائمة بترتيب التواريخ، من دون الإفراج عن التوقيتات الرسمية للإعلان عن تلك الهواتف، أن على رأس تلك القائمة هاتفي "سامسونغ غلاكسي إس 9"، و"سامسونغ غلاكسي إس 9 بلس"، الذين من المتوقع أن يتم الكشف عنهما فبراير/شباط المقبل.
ويلي الهاتفين في القائمة هاتفي شركة "إل جي" الكورية الجنوبية "إل جي جي 7" و"إل جي جي 7 بلس".
وفي شهر أبريل/نيسان، من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف "تشاومي مي 7"، وفي مايو/أيار هاتف "إتش تي سي يو 12".
Image credit: Qualcomm— Today Tech (@Today__Tech) December 29, 2017
The Qualcomm Snapdragon 845 processor is one of the most highly anticipated bits of tech for next year, and it’s possible that a leak from the Chinese social media site Weibo has just given us a peek at which 2018 flagship smartph… https://t.co/Z69wFkoOC9 pic.twitter.com/LDrUSnGqQR
أما في شهر يونيو/حزيران، فستكشف شركة "وان بلس" الصينية الرائدة عن هاتفها الأحدث "وان بلس 6"، بالإضافة إلى هاتف "زد تي إي نوبيا زد 18"، و"سوني إكسبيريا إكس زد برو".
أما في شهر أغسطس/آب، فشركة "نوكيا" تستعد لإطلاق "نوكيا 10"، وفي سبتمبر/أيلول، سيتم إطلاق "سامسونغ غلاكسي نوت 9"، و"تشاومي مي ميك 3"، و"إل جي في 40".
أما في شهر أكتوبر/تشرين الأول فشركة "غوغل" تستعد لإطلاق "بيكسل 3"، و"بيكسل إكس إل 3"، و"سوني إكسبيريا إكس زد 2"، و"إتش تي سي يو 12 بلس".
أما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، فسيتم إطلاق "موتو زد" من شركة "موتورولا"، وستطلق "وان بلس" هاتف "وان بلس 6 تي".
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